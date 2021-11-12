Жителей Челябинской области просят быть осторожными на железной дороге

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12 ноября 2021, 08:20 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Специалисты напоминают, что железнодорожная инфраструктура — это зона повышенной опасности.

В ходе пресс-конференции, которая состоялась накануне в пресс-центре «Гранада Пресс», ведущий инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Южно-Уральской железной дороги Юрий Агафонов привел неутешительную статистику. В январе-октябре 2021 года в Челябинской области на объектах железнодорожной инфраструктуры было травмировано 30 человек, это на 9 пострадавших больше, чем было в аналогичном периоде 2020 года. Причиной этого становятся банальные незнание правил безопасности и невнимательность.

«Хочу подчеркнуть, что железная дорога – зона повышенной опасности, поэтому необходимо строго соблюдать все установленные правила: переходить пути только в оборудованных для этого местах — по пешеходным переходам, мостам, тоннелям или путепроводам, обозначенными соответствующими знаками», — добавил Юрий Агафонов.

В текущем году региональным ГИБДД было выявлено 138 административных правонарушений, связанных с нарушением правил движения через железнодорожные пути. За 2021 год в Челябинской области на переездах случилось 24 ДТП, рассказала начальник отделения по исполнению административного законодательства УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Юлия Таушканова.

Предотвратить несчастные случаи призвана профилактическая работа, которую ведомства ведут сообща и по отдельности. Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте проводят обследование объектов транспорта, беседуют с теми, кто нарушает правила безопасности. А Областной Центр дополнительного образования детей разработал ряд программ, которые интерактивно рассказывают школьникам о том, как правильно вести себя вблизи железной дороги.

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