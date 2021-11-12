Космонавт Владимир Соловьев назначен генконструктором пилотируемых программ

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12 ноября 2021, 08:28

Владимир Соловьев, фото с сайта Роскосмоса

Военно-промышленная комиссия РФ назначила космонавта, генерального конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева генеральным конструктором по пилотируемым космическим системам и комплексам.

РИА Новости передает эту информацию со ссылкой на сообщение аппарата вице-премьера Юрия Борисова, курирующего деятельность комиссии.

Владимир Соловьев совершил два полета в космос. Всего провел в космосе 361 сутки, 22 часа и 49 минут. Космонавт во время работы на МКС выполнил восемь выходов в открытый космос суммарной продолжительностью 31 час 29 минут.

Во втором полете Соловьев впервые в мире осуществил уникальный межорбитальный перелет с одной орбитальной станции на другую (с "Мира" на "Салют-7") и обратно, перевезя уникальное научное оборудование. Космонавт является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС.

Владимир Соловьев - дважды Герой Советского Союза. 11 ноября 2021 года Соловьеву исполнилось 75 лет.

Предыдущий генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.

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