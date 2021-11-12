У южноуральцев есть еще 3 дня, чтобы пройти Всероссийскую перепись населения

Первая цифровая Всероссийская перепись населения завершится через 3 дня. Полученные в ходе опроса граждан данные станут основой для государственных программ. Нужно ли построить в определенном районе школу, больницу, или провести газ, построить новую дорогу? Ответы на эти вопросы даст перепись.
Жители Челябинской области могут заполнить переписные листы на портале «Госуслуги», пройти перепись по телефону или посетить один из стационарных участков, которые расположены, в том числе, в МФЦ. Кроме этого, переписчики проводят подомовой обход. По всем вопросам, связанным с переписью, южноуральцы могут обратиться в оперативный штаб по телефону 8-919-320-71-28.
Добавим, что в историческом событии уже приняли участие свыше 92% населения страны.
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