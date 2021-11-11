Георгиевская ленточка в Латвии оказалась «вне закона»

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11 ноября 2021, 21:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Два года Сейм Латвии обсуждал поправки к законам о собраниях, шествиях и пикетах. Особенно, националам-политикам, простите, «поперек горла» была георгиевская ленточка! И вот «свершилось»: Сейм Латвии запретил использовать георгиевские ленты на публичных праздничных мероприятиях.

А, что это значит?

Главное для националов Латвии то, чтобы на святой праздник для каждого адекватного человека – день победы над нацизмом, никто из русскоязычных и «сочувствующих» латышей, даже не смог помыслить о публичном ношении георгиевской ленточки!

Как проходило голосование в Сейме?

Депутат от партии «Согласие» Николай Кабанов внес предложение, чтобы исключить из запрета использование георгиевской ленты во время памятных мероприятий в местах военных захоронений и у памятников погибшим на войне!

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, выслушала МИД, Службу государственной безопасности, Государственную полицию и другие ведомства и решила, что это предложение следует отклонить!

Почему?

Председатель комиссии Сейма по правам человека Артус Кайминьш заявил, что «принимая во внимание экспансию России на Украине и тоталитарную идеологию России в отношении республик бывшего СССР, у Латвии есть основание видеть достаточную угрозу своему демократическому устройству и безопасности!»

Вона как! А, что за основания? Так «мудрые» националы даже объяснить не могут! Историю георгиевской ленточки подобные «особи» как председатель комиссии по правам человека лицедей Кайминьш, конечно, не знают! Образования не хватает! Да и что могут сказать? Например, что «ненавидят Россию» и с удовольствием чествуют легионеров СС? Так поди, если дойдет до мировой общественности, то различные международные организации просто, сорри, «поимеют» Латвию за «любовь к фашизму». Вот потому и потихоньку «гадят» русскоязычным в Латвии – запрещая дорогие символы!

Кстати, а судьи кто?

Например, председатель комиссии Сейма по правам человека Артус Кайминьш – человек, который прославился на всю Латвию своими попойками, поджогом собственной квартиры (заснул спьяну с сигаретой), да и его дама сердца, не скупясь, раздавала интервью о том, как они пили-заливались и дрались в период совместной жизни! И эти факты невозможно было уже скрыть! Да, вот такие «деятели» являются депутатами Сейма!

А я восхищаюсь тем, что солидные организации Латвии: МИД, Служба безопасности страны и т.д. испугались маленькой, но такой сильной георгиевской ленточки! И это о многом говорит!

Русскоязычные Латвии не остались в долгу: запустили в социальных сетях своеобразную акцию – фото георгиевской ленты, рядом тигр и надпись – «ПОПРОБУЙ МЕНЯ ЗАПРЕТИТЬ!»

Ешьте, как говорится, и не обляпайтесь… солидные службы Латвии!

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