Заммэра Владимир Ефимов: Товарооборот Москвы с блоком стран БРИКС вырос почти на 28%

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 19:56

С начала текущего года по конец августа суммарный торговый оборот Москвы со странами-участницами экономического блока БРИКС вырос на 28% по сравнению с тем же отрезком времени в прошлом году. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в этом году он превысил 42 миллиарда долларов.



В число стран-участниц БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. При этом основной торговый партнёр Москвы – Китай, на который приходится более 92% в структуре товарооборота.



«В январе-августе этого года товарооборот Москвы со странами БРИКС достиг 42,1 миллиарда долларов США, что на 27,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда товарооборот был равен 32,92 миллиарда долларов и на 12,5% выше, чем за восемь месяцев 2019 года, когда товарооборот составил 37,43 миллиарда долларов», – уточнил Владимир Ефимов.



Около половины в структуре товарооборота Москвы приходится на экспорт и столько же на импорт. Так, Москва является для перечисленных стран поставщиком продукции несырьевого неэнергетического экспорта, а закупает, в свою очередь, промышленную продукцию. В основном, это механическое оборудование, пластмассовые изделия, электрические устройства и аппаратура связи с комплектующими.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости