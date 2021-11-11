Эксперт поделился советами как построить частный дом

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11 ноября 2021, 18:17

pixabay.com

О том как построить хороший частный дом «Вечерней Москве» рассказал ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании Евгений Коблов.



Главный момент, на что стоит обратить внимание - технология строительства. В данное время в России набирает популярность американская каркасная экономичная система возведения домов, но данная конструкция ненадежна перед стихийными бедствиями.



Про стоимость фасадных материалов тоже забывать не стоит. Нередко многие думают, что природные материалы дороже искусственных, но на практике все совершенно иначе, отметил Евгений Коблов.



"В последнее время произошел сильный рост цен на все материалы. Если раньше я мог сориентировать заказчика на стоимость «коробки» в бетоне от 40 000 рублей за квадратный метр, то сейчас она начинается от 48-50 тысяч рублей. На стоимость реализации проекта также влияет остекление. Самый экономичный и распространенный вариант — пластиковые окна. Но можно выбрать алюминиевый профиль с витражной конструкцией. Тогда цена вырастет в десятки раз. Если взять немецкий или швейцарский более тонкий профиль, то произойдет дополнительное десятикратное удорожание," — отметил Коблов.



Также архитектор порекомендовал уделить внимание на выбор автора проекта. Ведь когда вас понимают и видят проект таким, каким его видете вы, шансы воплотить мечту в реальность становятся значительно выше.

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