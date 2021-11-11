Гоголевский Куйбида и национальная безопасность

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11 ноября 2021, 17:15 Егор Кагарлинский

Петропавловск-Камчатский. Фото: GlobalLook

Развитие Дальнего Востока — стратегическая задача государства, напрямую связанная с обеспечением национальной безопасности. Однако развитие, необходимость которого понятна и очевидна практически любому, на практике сильно буксует. Главная причина - это «пещерное» мышление некоторых лиц, совершенно не думающих о судьбах страны и нацеленных исключительно на получение сиюминутной прибыли любой ценой.

Наиболее яркой иллюстрацией реального положения дел можно назвать Камчатку. Даже сторонний турист, далекий от большой политики, помимо живописной природы способен будет разглядеть унылую картину, которую представляют из себя Петропавловск-Камчатский и окрестные населенные пункты. Серые многоквартирные дома, отсутствие нормальных дорог, буквально на каждом шагу чувствуется общее запустение. Да и статистика неумолима: все последние годы население Камчатского края неуклонно сокращается. Это значит, что люди просто не видят для себя перспектив в регионе и вынуждены покидать богатые самыми разнообразными ресурсами родные места.

Кто виноват в таком положении дел? Конечно, проще всего начать ругать власть. Главу государства, полномочного представителя президента Дальневосточного федерального округа Юрия Трутнева, министра по развитию Дальнего Востока Алексея Чекункова, или же работающего в должности всего полтора года губернатора Камчатского края молодого Владимира Солодова. Но если попытаться разобраться в сути проблемы, то всплыть должны совершенно другие имена. Прежде всего, известного в крае бизнесмена Николая Борисовича Куйбиды. Его стиль работы и даже сам образ жизни вызывают немало вопросов.

Если посмотреть на вещи объективно, то развитию дальневосточных субъектов РФ федеральный центр придает первостепенное значение. В ДВФО проживает сегодня чуть более 8 миллионов человек. Но создано специальное министерство, в прошлом году правительство утвердило и специальную федеральную программу аж до 2035 года. Помимо поистине грандиозных планов, охватывающих практически все сферы жизнедеятельности, в программе четко прописано стратегическое значение Дальнего Востока. «К ключевым конкурентным преимуществам Дальневосточного федерального округа относятся: экономико-географическое положение в непосредственной близости к самому большому в мире и быстро растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого в 2018 году пришлось 60 процентов мирового внутреннего валового продукта, 64,6 процента мировой торговли товарами и услугами», - говорится в документе.

Москвой также инициировано появление АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». За десять лет работы корпорации уже создано более 82 тысяч рабочих мест, построено инфраструктуры на 54 млрд рублей, а всего реализовано 417 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2 трлн.

Беда как раз не в том, что государство махнуло рукой на Дальний Восток и не хочет делать вложения на будущее. Как раз всё, наоборот. Беда в том, что вкладывать зачастую просто некуда. Крупные предприниматели, которые и должны реализовывать значимые проекты, привыкли работать совершенно не в духе требований 21-го века.

Совсем недавно на Камчатке разгорелся грандиозный скандал. Около 30 вахтовиков из Бурятии вышли на площадь в Петропавловске-Камчатском, требуя деньги, заработанные на одном из предприятий Николая Куйбиды. По словам рабочих, они четыре месяца отработали на добыче и переработке рыбы, произвели более четырех тысяч тонн рыбопродукции, но вместо обещанного им заплатили в три-четыре раза меньше. При этом многим, если верить вахтовикам, даже не дали копию трудового договора.

Кстати, интересный вопрос: зачем Куйбиде было приглашать людей из далекой Бурятии, когда желающих заработать на самой Камчатке немало. Многие трудоспособные жители заняты как раз в рыбном хозяйстве и дело прекрасно знают. Вероятно, причина в том, что за бизнесменом уже закрепилась нехорошая слава и найти желающих поработать из местных было тяжело.

По словам знающих Николая Куйбиду, он общается с подчиненными как настоящий барин. Может открыто грубить людям, часто не стесняется в выражениях. И окружает себя теми, кто отличается не профессионализмом, а прежде всего подхалимством. Типичный гоголевский Хлестаков. Много хвастовства, пафоса, но ничего по сути. Только в отличие от героя «Ревизора» Николай Куйбида не просто любит позировать около дорогих машин и личного вертолета, а также всем рассказывать, как он на легкой ноге с первыми лицами края, но и не исключено, что приносит ощутимый вред.

Интересно, как ведет бизнес Куйбида. По открытым данным, он учредитель и владелец десятков фирм. Ему принадлежат на Камчатке торговые центры и много другой собственности. Человек, прямо скажем, не бедный. Но — жадный! Представьте, оказывается Куйбида не просто владелец «фабрик, газет, пароходов», но и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Так он часть прибыли (совсем небольшую, кстати, часть) проводит по пониженной налоговой ставке. Что там президент говорил про социальную ответственность бизнеса, необходимость богатым гражданам помогать детям? Куйбида не тот человек, чтобы упустить любую возможность сэкономить лишнюю копейку.

Но самое интересное — его рыбный промысел. О налогах мы уже сказали, всеми способами он находит возможность не отправить средства в казну. Как стало известно из открытых источников, за прошлый год, например, две его компании ООО «Камбер» и ООО «Пымта» произвели рыбопродукции на сумму более 3 млрд рублей, но прибыль компании показывают лишь 700 млн, налогов заплатили менее 124 млн. То есть даже от этой, явно заниженной чистой прибыли, всего около 15%. Это при том, что обычная налоговая ставка для большинства предприятий — 20%. За Куйбидой пока не пришли налоговики, а значит формально он закон не нарушает. Но, судя по тому, что он оформил статус ИП, можно предположить, что его особенностью ведения бизнеса можно считать любовь к созданию различных сомнительных схем. Что говорить, характеризует это человека достаточно ярко.

Но и это еще было бы полбеды. Если сравнить цены, по которым фирмы Куйбиды официально продают рыбу и икру с реальными рыночными, то разница получается кратная. Скажем, кижуч в прошлом году на рынке в среднем стоил 330 рублей за килограмм, а фирмы Куйбиды официально ее отдали покупателям всего по 86 рублей. Откуда такой аттракцион неслыханной щедрости от человека, который всеми возможными способами пытается сократить налоги? Неужели у него такая любовь к покупателям, что готов последнее отдать? Может быть, дело в том, что продажу рыбы и икры за границей достаточно сложно отследить? Продал по одной цене, в отчете для российских служб написал другую? Как можно предположить, разница, полученная в том числе от зарубежных покупателей, просто выведена из отчета. Возможно, осела на каких-нибудь оффшорных счетах. Но налоги с этих денег, судя по всему, не платили.

Но больше всего вопросов, пожалуй, вызывает попытка Куйбиды реанимировать стратегическое предприятие Камчатки — Петропавловскую судоремонтную верфь (ПСРВ), которой он завладел в 2018 году. В советское время на предприятии работало свыше трех тысяч человек, там строили и ремонтировали все типы рыболовецких судов. Его значение для региона просто сложно переоценить. Как рассказывает сам Николай Куйбида, пока он владел компанией (по решению суда бизнесмен недавно потерял предприятие), он вложил в развитие огромные деньги и чуть ли не спас его от покупки китайцами. Но чтобы увидеть так называемые вложенные деньги и усилия, достаточно приехать на ПСРВ. Сегодня судоверфь напоминает ни что иное, как жертву бомбардировки. Полуразрушенные цеха, выбитые окна, огромное количество бродячих собак — вот реальный пейзаж. Кое-какая жизнь на предприятии теплится, небольшие суда ремонтируют мелкие предприниматели. Но это отнюдь не та работа, которая могла кипеть. Да и стоило ли ожидать иного?

Важно еще отметить, что удобное расположение ПСРВ почти у выхода из Авачинской бухты вкупе с протяженной береговой линией потенциально могут превратить судоверфь в важную базу. Особенно если рассматривать предприятия с точки зрения развития Северного морского пути. У России в планах активное сотрудничество в этом направлении с Китаем, Японией, Южной Кореей и другими странами. Потенциально это миллиарды и миллиарды долларов прибыли от одного лишь обслуживания пути и соответственно ремонта судов. Увы, сейчас камчатские рыбаки зачастую вынуждены отправлять свои суда на ремонт за тысячи километров: во Владивосток, корейский Пусан или китайский Далянь. И виной всему — именно «пещерное» мышление Куйбиды. Набрать в команду подпевал, он по всей видимости, смог, а вот найти профессионалов и поставить правильно сложную работу, похоже, не сумел.

И вот выходит, что любые усилия Москвы, любые программы правительства и руководства региона могут разбиться о скалу равнодушия к государственным интересам, да и обычного непонимания стоящих проблем у крупных и влиятельных бизнесменов, вроде Николая Куйбиды.

А теперь представим ситуацию, что власть федерального центра немного ослабнет по тем или иным причинам. Да и, что греха таить, живем мы в непростое время, а желающих навредить нашей стране очень много. Сто лет назад Дальний Восток уже столкнулся с иностранной интервенцией после того, как взорвались внутренние противоречия. И сейчас, стоит Москве потерять бдительность, как наберется немало тех, кто позарится на богатства региона. Что можно в таких условиях будет ждать от Николая Куйбиды и ему подобных? Ответ, наверное, лежит на поверхности. Так что вопрос о том, какие бизнесмены и как работают на Дальнем Востоке и на Камчатке, в частности, это не просто вопрос экономики. Это — вопросы сохранения территориальной целостности и национальной безопасности России.

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