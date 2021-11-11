Почему с экс-мэра Риги Нила Ушакова сняли депутатский иммунитет

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11 ноября 2021, 16:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 11 ноября депутаты Европарламента проголосовали за лишение Нила Ушакова депутатского иммунитета. Перед тем, как лишиться иммунитета, экс-мэр Риги, ныне евродепутат Нил Ушаков разослал коллегам письма, в которых объясняет свою позиции.

"Уважаемые коллеги,

Завтра вы будете голосовать о запросе Генпрокуратуры Латвии о лишении меня депутатского иммунитета.

Прокуратура Латвии хочет возбудить против меня уголовное дело в связи «с нарушением запрета на оборот устройств, модифицированных для специальных тайных операций».

Устройство, «модифицированное для специальных тайных операций», которое является объектом всего уголовного производства, представляет собой самодельный бумажный альбом с вклеенной в него простой видеокамерой и аудиозаписывающим устройством. Это устройство для «специальных тайных операций» также было оснащено внешним шнуром питания, как у ноутбука. Технические характеристики этого устройства выглядели значительно ниже, чем у любой видеоняни, которую можно купить в местном магазине электроники за 50 евро.

Этот альбом был найден в моем кабинете в Рижской думе, когда я был мэром Риги. Он лежал в одном из шкафов среди различных подарков и сувениров, накопленных за 10 лет работы в этом кабинете. Устройство не было подключено к сети, внутри не было карты памяти, на нем не было обнаружено моих отпечатков пальцев или ДНК.

Все это означает «нарушение запрета на оборот». В Латвии это уголовное преступление, даже несмотря на то, что я ни в какой форме не был информирован и осведомлен об этом устройстве, никогда его не видел и никогда к нему не прикасался. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, почему я получил статус подозреваемого в этом расследовании, а не потерпевшего. Следует также подчеркнуть, что Латвия является единственной страной в ЕС, в которой, например, хранение такого устройства является уголовным преступлением.

Лично я считаю, что этот процесс может быть связан с тем, что я публичный политик.

Однако в то же время я разделяю веру моих коллег из Юридического комитета в латвийскую судебную систему. Я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить свою благодарность Юридическому комитету, особенно председателю комитета Адриану Васкесу Лазару и докладчику Анджею Халицкому за их высокопрофессиональный и беспристрастный подход!

У меня нет никаких сомнений в общем исходе и снятие иммунитета должно ускорить процесс, который длится уже с июня 2019 года.

Искренне Ваш, Нил Ушаков".

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова, который занимал тогда пост председателя Рижской думы, изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий. Позже KNAB передал это дело в Генпрокуратуру. Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Оно было замаскировано под альбом или книгу.

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