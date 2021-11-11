Легендарная советская и российская рок-группа «Земляне» в очередной раз покорила Европу

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11 ноября 2021, 16:24

Совсем недавно основатели рок-группы «Земляне» Игорь Романов и Владимир Киселев объявили о своём воссоединении в классическом составе, но эта новость уже стала одной из самых громких. Старые фанаты вспоминают события, происходившие под мотивы многих песен, новые – гадают о будущем группы и предвкушают очередные хиты.

Столь сильная шумиха вокруг «Землян» вполне понятна – в свое время группа была чуть ли не самой популярной в СССР и России – одни только их пластинки расходились 20-миллионным тиражом. Поклонники все еще помнят совместные концерты с Владимиром Высоцким, выступления в театре Пьера Кардена во Франции и победы в номинациях в международных конкурсах в Сопоте и Дрездене.

Автор YouTube-проекта «Итальянцы by Kuzno Productions» тоже не остался в стороне и решил запрыгнуть на волну «хайпа». Русская культура самобытна и вызывает множество эмоций у иностранцев – блогер занимается запечатлением их реакций.

Участникам проекта предложили ознакомиться с четырьмя отечественными песнями: «Трава у дома» группы «Земляне», «Крылатые качели» и «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова и «Генералы песчаных карьеров» в исполнении группы «Несчастный случай».

Самый глубокий отклик у иностранцев вызвал один из самых популярных хитов - «Трава у дома». Уникальное звучание пришлось итальянцам по вкусу – участники отмечали, что несмотря на романтичность трека, он имеет «крутое струнное соло» и «шикарную басовую партию». «Я снимаю шляпу перед этими исполнителями», - воскликнул один из экспрессивных гостей.



Текст и музыка в треках «Землян» сливаются в единое целое – за эту особенность их когда-то полюбили на Родине, а теперь по достоинству оценили и за её пределами. Даже спустя годы их творчество остается актуальным, что в очередной раз подтвердилось на деле.

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