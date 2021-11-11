Кибербуллинг достиг опасных масштабов

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 15:59

Буллинг становится опасной проблемой как для самих интернет-площадок, так и для пользователей. Агрессоры делают замечания собеседникам по поводу внешности, характера диалога. Иногда дело доходит до угроз. Зачастую жертвами процесса становятся дети, которые в силу несформированной психики и мировоззрения не могут справиться с нападками.



Чаще всего опасные для детей ролики удаляют с платформы TikTok, однако это не уменьшает объём нежелательного контента. С апреля по июнь текущего года с сервера было удалено более 80 миллионов роликов. «В контакте» удалили 200 публикаций, разжигающих ненависть. За второй квартал прошлого года заблокировано 600 страниц и более тысячи различных сообществ.



Кибербуллинг оценивается обществом как незначительная проблема, к которой на первый взгляд не нужно привлекать внимание родителей. Однако дети сложнее переживают оскорбления и угрозы. В некоторых случаях это может привести к трагичным последствиям.



С буллингом в Интернете сталкивается регулярно более половины пользователей, отмечает семейный психолог, основатель «Академии безопасности» Ольга Бочкова. Самыми частыми темами спора являются религия, политика, личности и здоровье. Зачастую конструктивный диалог и апелляция фактами не позволяет урегулировать конфликт.

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