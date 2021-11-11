Племянница осужденного бизнесмена Анатолия Быкова тоже отправилась в тюрьму

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11 ноября 2021, 15:56 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Четыре года колонии получила бывший гендиректор агентства недвижимости Ирина Оршич. Она приходится племянницей осужденному на 13 лет бизнесмену Анатолию Быкову. По версии правоохранителей, Ирина участвовала в афере с муниципальной недвижимостью стоимостью свыше 60 млн руб. Защита Анатолия Быкова считает, что на бизнесмена пытаются оказать давление через его родственников.



В 2016 году в Красноярске было возбуждено уголовное дело о махинациях с муниципальным имуществом. Его фигурантами стали экс-руководитель агентства недвижимости Ирина Оршич и два бывших риэлтора Виктор Алякрецкий и Геннадий Ехновецкий.



Как сообщает следствие, в 2013 году обвиняемые получили информацию об отсутствии зарегистрированного права собственности на нежилое помещение площадью более 1,5 тыс. кв. м в микрорайоне Солнечный стоимостью более 61 млн руб. С помощью подложных документов они оформили помещение в собственность и продали его по цене намного ниже фактической — всего за 5,5 млн руб. Когда выяснилось, что здание выбыло из муниципальной собственности незаконно, следственные органы завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.



Отрицавшим свою причастность к преступлению Ирине Оршич и Геннадию Ехновецкому назначили по четыре года колонии общего режима. Виктора Алякрецкого, который активно сотрудничал со следствием, приговорили к трем годам условно.



Ирину Оршич отправили в то же СИЗО, где находится ее дядя Анатолий Быков — бывший глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода и экс-депутат регионального парламента. Интересно, что расследование дела о мошенничестве с муниципальной недвижимостью было возобновлено сразу же после задержания Анатолия Быкова в мае 2020 года, а Ирину Оршич, которая ранее значилась в нем в качестве свидетеля, объявили подозреваемой.



Анатолия Быкова в 2021 году признали виновным в организации заказного убийства двух коммерсантов и назначили 13 лет колонии. В настоящее время в отношении бизнесмена расследуются два дела о заказных убийствах и дело об организации преступного сообщества. Быков называет свое уголовное преследование «политическим и заказным». В апреле 2020 года, незадолго до задержания, истекал запрет на право на участие Анатолия Быкова в выборах. Ранее к нему был применен так называемый криминальный фильтр, по которому судимые по тяжким статьям УК РФ граждане не могут баллотироваться в депутаты ранее чем через 10–15 лет после погашения судимости. В 2002 году Анатолий Быков получил шесть с половиной лет условно за организацию покушения на криминального лидера Красноярска Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).





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