У каждого десятого работника в России сократили зарплату

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11 ноября 2021, 13:41

По данным фонда «Общественное мнение», россияне опасаются потери работы, сокращения зарплаты. Ряд рекрутинговых агентств выяснили, что трудовые доходы пополняются за счёт бонусных частей, которые при экономических проблемах и форс-мажорных обстоятельствах работодатели могут не выплачивать. Такая ситуация сохранится и в следующем году.



Опасения по поводу потери работы имеются в основном у тех граждан, которые и до пандемии испытывали тревогу за своё будущее. Порядка 9% работающих столкнулись с сокращением зарплаты. Несмотря на то, что настроения работников вернулись на докризисный уровень, ситуация на рынке труда остаётся напряжённой и даже специфичной. С одной стороны, работодателям не хватает рабочих рук. С другой – люди вынуждены пересматривать концепции развития карьеры и свои приоритеты.



В связи с переходом большого количества людей на удалённый формат работы, у них высвободилось время, которое они ранее тратили на дорогу. Несколько часов в день теперь сотрудники используют на собственное обучение и развитие. Зарплаты за последний год ощутимо увеличились только в строительной сфере. В остальных они едва сравнялись с уровнем инфляции.





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