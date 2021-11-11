В России за сутки выявлено 40 759 новых случаев заражения COVID-19, почти на 3 тыс. больше, чем днем ранее

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11 ноября 2021, 12:47

фото: pixabay.com

В России за прошедшие сутки выявлено 40 759 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Суточный прирост на 2 701 больше, чем был днем ранее. В среду, 10 ноября, оперштаб сообщал о 38 058 новых случаях инфицирования.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в 85 российских регионах. В Москве - 6240, это на 58% больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге выявили 3 230 заболевших, в Московской области - 2 617. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 952 472 случая COVID-19.

Скончались за последние 24 часа 1 237 человек, у которых ковид был подтвержден. Всего за период пандемии в России умерли 251 691 человек с выявленным коронавирусом.

Выздоровели и выписаны за последние сутки 33 156 пациентов.

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