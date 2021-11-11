RT: с введением новых защитных мер против COVID-19 в России активизировались проекты антиваксеров

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11 ноября 2021, 12:25

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

C введением новых защитных мер против коронавирусной инфекции COVID-19 в России активизировались проекты антиаксеров. Главная в нашей стране онлайн-платформа международного лобби против вакцинации — русскоязычный сайт для петиций и голосования CitizenGo со штаб-квартирой в Испании.

По данным экспертов RT, эта платформа работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением российских граждан.

Сейчас в России с появлением новых штаммов коронавируса заражаются и болеют, умирают молодые люди. Заболевшие ковидом появляются среди новорожденных.

На фоне новостей о болеющих молодежи и детях в стране ещё сильнее обострилось противостояние вакцинированных граждан и выступающих против прививок. Блогер Александра Машкова-Благих - координатор организации ультраправого толка, больше известной как онлайн-площадка для петиций «CitizenGO Россия» (CG Россия).

Она обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян, переживающую за своих троих маленьких детей и публично призвавшую не приходить к ней ни домой, ни на работу людей без прививки, в «разжигании социальной розни».

Согласно данным сервиса анализа сайтов CY-PR.com, доменное имя CitizenGO было зарегистрировано восемь лет назад в США, одновременно с основанием международного фонда CitizenGo (CG) со штаб-квартирой в Испании. Онлайн-площадка CitizenGo была создана в противовес либерально ориентированной платформе гражданских инициатив Change.org для вмешательства во внутренние дела России. Об этом рассказал RT специалист по крайне правым движениям в Европе и США Фонда развития современной дипломатии Мовсес Газарян.

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