Чиновник из города Каменск-Уральский призвал антиваксеров покинуть Россию

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 11:57 Источник: e1.ru

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров посоветовал противникам вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 покинуть Россию. Нестеров беседовал с жителями Каменска-Уральского, и ему задали вопрос о недобровольности вакцинации.

Ответ чиновника получил общественный резонанс. Нестеров на вопрос женщины о том, «почему добровольная вакцинация перестала быть добровольной, а непривитые не чувствуют себя полноправными членами общества» ответил: «А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными». Он предложил посмотреть со стороны тех, кто сделал прививку.

«Если мы прошли вакцинацию и ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в России, Свердловской области и Каменске-Уральском. А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила?», - цитирует Нестерова портал e1.ru.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости