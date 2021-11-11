Наталья Починок уволена с поста ректора Российского государственного социального университета

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 11:15 Источник: РБК

Наталья Починок, фото: vk.com/natalya.pochinok

Министерство образования и науки РФ уволило Наталью Починок с поста ректора Российского государственного социального университета (РГСУ). Починок была ректором вуза с 2014 года. Решение о временно исполняющем обязанности ректора РГСУ пока не принято.

Об увольнении Натальи Починок передает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобрнауки.

Проректор по безопасности РГСУ Андрей Хамров рассказал, что ранее Починок написала заявление по собственному желанию, а официального приказа Минобрнауки о расторжении договора с ректором он не видел.

От должности Починок отстранили в конце июля. Хамров, который тогда стал врио ректора университета, объяснял, что в вузе перед этим прошла внеплановая проверка Минобрнауки по факту «жалоб студентов на обучение, проживание и т.д.». Проверка выявила нарушения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости