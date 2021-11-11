Политолог Марков: Нужно начать платить за вакцинацию, тогда она пойдет бодренько

Аргументы Недели → Общество 13+

11 ноября 2021, 09:29 Источник: Эхо Москвы. Блоги

Фото: pixabay.com

Директор Института политических исследований Сергей Марков предложил платить россиянам за сделанную прививку.

«Чтобы вакцинация шла быстро, а не как сейчас, нужно не только вести ее тотальную пропаганду, но начать наконец платить за вакцинацию»,- сказал Марков.

Политолог предлагает после вакцинации выдавать пенсионерам 10 тыс. рублей, после ревакцинации – еще десять. Бюджетникам – два дня выходных, а бюджетникам с низким доходом тоже платить 10 тысяч.

Тогда, по мнению Сергея Маркова, вакцинация пойдет бодренько. «А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам»,- уверен он.

Как отметил известный политолог, президенту и премьеру уже пора стукнуть кулаком по столу и заставить финансовый блок правительства прекратить срывать всеобщую вакцинацию и выделить ресурсы на прекращение эпидемии и восстановление нормальной экономической жизни.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости