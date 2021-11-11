Буйного пассажира сняли с рейса Кемерово – Москва и арестовали

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11 ноября 2021, 09:06 Анастасия Иванова

Житель Московской области занял чужое место на борту самолета и решил устроить скандал. Мужчина в возрасте 45 лет являлся пассажиром одного из рейсов авиакомпании «Победа», вылетавших в Москву.

По некоторым данным, пассажир по ошибке сел не на свое место и когда к нему обратился человек, в чьем билете был указан номер занятого кресла, житель Подмосковья устроил скандал, начал материться. Сотрудники авиакомпании вызвали полицию, и правоохранители сняли дебошира с рейса.

Как выяснилось позже, нарушитель был трезв. Суд признал его виновным по статье «Мелкое хулиганство» и назначил десять суток административного ареста.

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