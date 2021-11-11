Буйного пассажира сняли с рейса Кемерово – Москва и арестовали
11 ноября 2021, 09:06 Анастасия Иванова
Житель Московской области занял чужое место на борту самолета и решил устроить скандал. Мужчина в возрасте 45 лет являлся пассажиром одного из рейсов авиакомпании «Победа», вылетавших в Москву.
По некоторым данным, пассажир по ошибке сел не на свое место и когда к нему обратился человек, в чьем билете был указан номер занятого кресла, житель Подмосковья устроил скандал, начал материться. Сотрудники авиакомпании вызвали полицию, и правоохранители сняли дебошира с рейса.
Как выяснилось позже, нарушитель был трезв. Суд признал его виновным по статье «Мелкое хулиганство» и назначил десять суток административного ареста.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.