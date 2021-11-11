Аргументы Недели Общество 13+

Московский форсаж: водитель заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы

, 08:57

Московский форсаж: водитель заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы

Неизвестный заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы.

По некоторой информации, водитель проехал по лётному полю и пробил металлическое ограждение. До взлетной полосы ему оставалось 300 метров.

В настоящий момент нарушитель задержан, полиция устанавливает, был мужчина пьян или не справился с управлением.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество