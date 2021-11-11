Московский форсаж: водитель заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы

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11 ноября 2021, 08:57 Анастасия Иванова

Неизвестный заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы.

По некоторой информации, водитель проехал по лётному полю и пробил металлическое ограждение. До взлетной полосы ему оставалось 300 метров.

В настоящий момент нарушитель задержан, полиция устанавливает, был мужчина пьян или не справился с управлением.

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