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10 ноября 2021, 20:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Рижская дума в канун праздников Дня Лачплесиса и Дня восстановления независимости Латвии выпустила поздравительные виртуальные открытки на русском и на латышском языках, где праздничный слоган – «Возвышай Латвию трудом, с песней и с языком».

Видимо, тема латышского языка – самая актуальная, которая «закрыла» собой пандемию. Впрочем, это далеко неново!

Интересно, что некоторые представители латвийской общественности восприняли такие открытки двояко: мол, это является оскорблением, так как там изображена… георгиевская ленточка!

«Это просто стыдно! Кто такое сотворил? Как мог мэр Стакис додуматься до «георгиевской ленточки» в Латвии?» - заявила популярный публицист Латвии Рита Эва.

Представитель Нацблока Ритварс Янсонс считает, что это «целенаправленное продвижение двуязычия, что недопустимо в Латвии»

Есть и те, кто считает, что эта открытка – «издевательство над памятью борцов за независимость Латвии».

Но есть и другие мнения!

«Восхищаюсь! Сколько же сил сконцентрировалось в обычной ленточке! Ее существование «разрушает» целые государства! И ничего они с такой силой поделать не могут, как и с Россией!»

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