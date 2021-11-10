Очередные две квартиры разыграны среди вакцинированных от COVID-19 москвичей

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10 ноября 2021, 20:05

Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сегодня состоялся очередной розыгрыш квартир в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью!» среди привитых от коронавируса жителей столицы. Он прошел в эфире телеканала Москва 24.



Победителями стали Наталья Николаевна (последние цифры номера телефона 32-01) и Вафа Фикретовна (24-43).



Принять участие в акции могли совершеннолетние россияне, получившие первый компонент вакцины против COVID-19 или прошедшие ревакцинацию в период с 1 по 7 ноября. Они должны были привиться в одном из пунктов на территории столицы.



Розыгрыши продолжатся до 24 ноября и будут проходить каждую среду месяца. Всего будет разыграно 10 однокомнатных квартир. Проверить, стали ли вы победителем, можно на сайте программы «Вакцина – твой ключ к здоровью!».



Для участия в акции нужно вакцинироваться от COVID-19 в одном из пунктов на территории столицы: в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), частных медицинских организациях (работающих по соглашениям с ДЗМ), в других местах вакцинации или на дому.



Акция «Вакцина - твой ключ к здоровью!» - это продолжение стимулирующих мер, действовавших в столице весной и летом 2021 года. Ее инициатором выступила Московская торгово-промышленная палата.





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