Латвийцы недовольны речью президента Эгилса Левитса

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 20:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

11 ноября в Латвии национальный праздник – День Лачплесиса. Этот праздник – дань памяти героев, которые погибли за освобождения Латвии. Праздник назван в честь героя латышского национального эпоса Лачплесиса, являющегося олицетворением борьбы латышского народа за свободу от иноземных захватчиков.

Для большинства латвийцев этот праздник свят. Но, сегодня жители Латвии несколько возмущены: президент страны Эгилс Левитс выступил перед народом с речью… Почему на сутки раньше? Не вспомнил правильную дату? Или ему без разницы народная память, как иностранцу?

«Помянем наших Лачплесисов, войнов Латвийской армии, которые пожертвовали свои жизни за родину! Сегодня нам нужно найти в себе силы Лачплесиса, чтобы сражаться за здоровье нации, чтобы противостоять лжи!» - призвал латвийцев президент.

Интересно, что в своей речи он предлагает поставить свечу в окне сегодня 10 ноября. А День Лачплесиса страна отмечает 11 ноября.

Что думают об этом латвийцы?

«Левитс, вы что-то напутали. День Лачплесиса завтра. А сегодня в стране традиционно отмечают Мартиньдиена».

«Уже давно не удивляет поведение президента Латвии. Он же иностранец и на национальные праздники Латвии – «забить». Как еще это можно назвать?»

«Вот праздник есть, а воли у народа нет! Бились же наши соотечественники за свободу Латвии, а сейчас пришли иностранцы и правят в стране! Какая же это свобода? Пора вспомнить на деле нашего героя Лачплесиса, если кроме людей его никто не помнит! Позор Левитсу!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости