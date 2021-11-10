В одном из городов Челябинской области демонтируют памятник Ленину

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10 ноября 2021, 19:26 Анна Семенова

Вождю нужен серьезный ремонт. Фото: newsmiass.ru

Скульптура начала разрушаться от старости.

Монумента Ильича лишится город Миасс. Памятник с площади Труда демонтируют до 15 декабря. Дальше будет решаться вопрос – реставрировать или создавать новый.

В администрации города напомнили, что проблемы с памятником начались в сентябре. Тогда у вождя отвалилась часть лица. Первая мысль – потрудились вандалы. Но экспертиза показала, что произошло внутреннее расслоение материала, металлическая арматура заржавела.

Специалисты также установили, что косметический ремонт здесь бесполезен. Теперь судьбу «миасского» Ленина будет решать Госкомитет охраны объектов культурного наследия в Челябинской области.

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