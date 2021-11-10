Информация о «новом холдинге» Пригожина стала заказом западных спецслужб

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10 ноября 2021, 19:05

Интернет-издание NEWS.RU во вторник, 9 ноября, опубликовало статью «Евгений Пригожин может создать в Петербурге новый "медиахолдинг"». Автор статьи со ссылкой на источник утверждает, что в структуру могут войти телеканал «Санкт-Петербург», радиостанция «Эрмитаж», порталы «Петербургский дневник» и «Город плюс», а также «МК в Питере».

Статья была опубликована на сайте издания в 20:05, на что обратила внимание пресс-служба предпринимателя. Запрос в пресс-службу по теме статьи с просьбой прокомментировать ее основные тезисы поступил в 20:32. В тексте запроса, который скриншотом опубликовала пресс-служба Пригожина, говорилось, что редакция «готовит» материал. Однако на момент отправки запроса он был опубликован.

Ответ пресс-службы Пригожина был размещен на общедоступных платформах:

«Уведомляем, что в настоящее время юридическая служба компании «Конкорд» проводит проверку указанного материала, так как в нем присутствуют признаки распространения недостоверных сведений. В случае подтверждения будет подготовлено исковое заявление в суд.

Также проводится проверка СМИ Nеws.ru на установление возможной связи с иностранными спецслужбами. В том случае, если связь будет выявлена, юридическая служба направит соответствующее заявление в правоохранительные органы для защиты интересов Евгения Викторовича и привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц».

Журналисты выпустили статью, не запросив комментария Евгения Пригожина, хотя, по стандартам отрасли, в расследованиях обязательно должна присутствовать точка зрения второй стороны. В данном случае – самого бизнесмена или его представителей. Ситуация может указывать на то, что журналисты не собирались представлять второй стороне слово, по крайней мере, в первой публикации. Также у юристов есть подозрение, что статья несет признаки заказной.

Информацию о «новом медиахолдинге» Пригожина прокомментировал Александр Малькевич, руководитель канала «Санкт-Петербург», который «должен» войти в «холдинг». Он назвал тему статьи «лютым фейком» и удивился тому, что источник СМИ «смешал» совершенно разных игроков медиарынка: от городских СМИ до «желтого» «МК в Питере» и радио «Эрмитаж», которое в принципе не имеет информационного вещания:

«Я впервые встречаю такой гремучий коктейль разных СМИ, которых пытаются объединить вместе», – отреагировал Малькевич.

Действительно, перечисленные издания, телеканал и радиостанция имеют между собой мало общего. Попытка объединения совершенно разных, но при этом достаточно крупных и известных игроков, может свидетельствовать о том, что автор статьи и его заказчик, вероятно, не слишком хорошо разбираются в медиарынке Петербурга.

Так, автор статьи называет городское интернет-издание «Фонтанка» «единственным независимым СМИ Петербурга». Такое впечатление об издании может сложиться у того, кто проживает не только за пределами Петербурга, но и России. «Фонтанка» неоднократно выпускала публикации с критикой Пригожина, которые, по некоторым оценкам, могли быть ангажированными. Кроме того, «Фонтанка» и «МК в Питере» на протяжении нескольких лет выпускались одним и тем же редакционным домом АЖУР, что может указывать на возможную аффилированность этих структур в прошлом.

Также источник утверждает, что СМИ, которые планируется включить в «холдинг», получают государственное финансирование. Однако у «МК в Питере» госконтрактов, по нашей информации, нет. Данных о государственных субсидиях тоже обнаружить не удалось.

Как правило, подобные статьи, показывающие неосведомленность авторов в теме, публикуются на ресурсах, ориентированных на западную аудиторию. Либо на платформах так называемых СМИ-иноагентов, которые отрабатывают информационную повестку на средства из-за рубежа. В случае с Евгением Пригожиным версия о «западной» отработке темы «холдинга» выглядит допустимой.

Напомним, что предприниматель Евгений Пригожин был одним из фигурантов расследования «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, которое проводил экс-спецпрокурор Роберт Мюллер. Тогда, вопреки прогнозам аналитиков и данным экзит-поллов, победу одержал Дональд Трамп. Расследование Мюллера длилось с мая 2017 по март 2019 года. Ему не удалось доказать, что члены предвыборного штаба Трампа сговорились или координировали с российской стороной свою деятельность по вмешательству в выборы.

Евгений Пригожин впервые попал под санкции США 16 декабря 2016 года. Летом 2017 года ограничения были расширены и на структуры, которые в СМИ предположительно связывают с предпринимателем: компании Concord Catering (комбинат питания «Конкорд») и Concord Management and Consulting. В феврале 2018 года Минюст США опубликовал официальное обвинение против 13 россиян, в том числе – Пригожина, по делу о вмешательстве в выборы. В 2018 году власти США в лице главы Госдепартамента США Майка Помпео заявили, что собираются усилить санкционное давление на Пригожина за «подрыв» демократических процессов Соединенных Штатов.

Пригожин неоднократно выигрывал суды в США, доказывая абсурдность выдвигаемых против него обвинений, которые подчас строились на «доказательной базе» в виде скриншотов из Instagram.

Вашингтон, не имея доказательной базы, которая могла бы обосновать введение и «пролонгацию» санкций в отношении Пригожина, по версии источников нашего издания, может прибегать к услугам либеральных СМИ – в том числе, иноагентов, работающих в России. На основании публикаций, которые содержат неподтвержденную информацию, США могут и дальше продлевать санкционную политику в адрес Пригожина и других россиян, а также вводить новые санкции. Факт, что СМИ-иноагенты сотрудничают с западными фондами и напрямую с правительственными организациями США, подтверждает эту гипотезу. Мы не утверждаем, что издание NEWS.RU идет по их пути, но появление на его сайте статьи с характерным почерком симптоматично.

Юристы Евгения Пригожина, по данным пресс-службы, начали проверку статьи на достоверность, а самого издания – на связь с иностранными спецслужбами для последующего инициирования судебного разбирательства с целью привлечения фигурантов дела к уголовной ответственности.

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