Заммэра Владимир Ефимов рассказал о причине роста объёма продаж городской недвижимости Москвы

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10 ноября 2021, 18:47

В этом году инвесторам удалось приватизировать в более чем два с половиной раза больше нежилой недвижимости, чем за весь 2019 год — это стало возможным благодаря переводу процессов купли-продажи имущества, принадлежащего Москве, в онлайн-режим, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С января прошлого года все процедуры купли-продажи объектов нежилой недвижимости, принадлежащих Москве, были переведены в цифровой режим, что поспособствовало увеличению активности инвесторов. Так, если в 2019 году, ещё до введения онлайн-формата, было подписано 484 договора купли-продажи на четыре млрд рублей, то в этом году объёмы заключения таких сделок выросли более чем в два с половиной раза.

«За девять месяцев этого года по итогам городских торгов было подписано 1216 соглашений на 5,7 миллиарда рублей, что на 151% больше, чем в 2019 году», — уточнил заммэра Владимир Ефимов.

Для того чтобы сегодня приобрести у города какое-либо нежилое помещение или иной объект нежилой недвижимости, достаточно авторизоваться в своём личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы и следовать соответствующим инструкциям, а после победы на электронном аукционе посетить также сайт Росреестра.

Единственная процедура из всего комплекса мероприятий по приобретению недвижимости, которая осталась в офлайн-режиме, — это процедура передачи ключей.

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