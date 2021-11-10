Собянин утвердил проект строительства нового жилого квартала в Западном Дегунине

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10 ноября 2021, 18:10

Фото М. Мишина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Западном Дегунине. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.



«Правительство Москвы утвердило проект планировки нового жилого квартала в районе Западное Дегунино (САО) площадью 100 га. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.



Уточняется, что проектируемая территория ограничена Коровинским шоссе, ул. Базовская, проектируемым проездом №4389, путями Октябрьской железной дороги, ул. Маршала Федоренко, Бусиновская Горка и Ижорская. В настоящее время на этой территории находятся устаревшие и неэффективно используемые нежилые объекты различного назначения, часть которых запланирована к сносу.



«Проект планировки предусматривает строительство нового жилого квартала общей площадью порядка 1,6 млн кв. м, включая жилье (658,6 тыс. кв. м), детские сады на 750 мест, две школы на 1 тыс. 700 учеников, общественно-деловые объекты (офисы, магазины), гаражи на более 4 тыс. машиномест. Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая Коровинское шоссе и ул. Ижорская, с устройством сети велодорожек и установкой 12 современных остановок общественного транспорта», - отметили в пресс-службе.



Подчеркивается, что в рамках развития инженерно-коммунальной инфраструктуры будут построены дополнительные трансформаторные подстанции и гидротехническое сооружение. Реализация проекта планировки позволит создать комфортные условия для проживания 13,6 тыс. человек и 12,8 тыс. рабочих мест.





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