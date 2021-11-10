Президент РАН Сергеев: «Учителям в регионах приходится брать две ставки, а это огромная нагрузка»

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10 ноября 2021, 17:38

Фото: pixabay.com

Как вытянуть будущую элиту – одаренных детей – из образовательного болота? Об этом рассуждает президент РАН Александр Сергеев.

Ученый считает, что настоящую элиту готовят если не с детского сада, то со школы точно. Поэтому так важно обратить внимание на эту часть образования.

Школы сейчас находятся не в федеральном, а в муниципальном подчинении. У глав муниципалитетов много других поводов для головной боли – как, например, обеспечить дома теплом. «Какие школы как точки роста?! Какие талантливые дети?! Минимум, который заинтересован в школах как кузнице научных кадров, это уровень области, края», - говорит академик.

Сергеев отметил, что если брать среднюю зарплату по школе: с окладом директора и замов, то все указы президента соблюдены. «Если же взять чистые оклады учителей, да ещё в небогатых муниципалитетах, то где уж там! Приходится две ставки брать, а это огромная нагрузка», - сказал он. Сергеев также добавил: «Если вспомнить знаменитую фразу профессора географии из Лейпцига Оскара Пешеля о том, что «войну выиграл школьный учитель», то каково будет наше место в нынешней войне за технологии, а не за территории? Возможно, школы как точки «научного роста» – наш шанс если не выиграть сегодняшние войны, то хотя бы не проиграть их».

На какие еще моменты обратил внимание президент РАН? Читайте в материале «АН».

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