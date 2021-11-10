Профиль главы Instagram заблокировали после сообщения о его смерти

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10 ноября 2021, 15:59 Источник: Vice

смартфон, фото: pixels.com

Модераторы Instagram заблокировали профиль главы социальной сети Адама Моссери после публикации некролога о его смерти. Сотрудники не проверили информацию на достоверность.

Мошенник разместил ложный некролог о смерти Моссери в социальных сетях. Модераторы подтвердили информацию и пометили страницу бизнесмена как аккаунт умершего человека. Для этого может подойти свидетельство о смерти или обычная новостная статья.

Отмечается, что информацию на мемориальной страничке не получится изменить или удалить. Кроме того, в аккаунт не смогут зайти другие пользователи с паролем. Также при переходе на такой профиль появляется плашка «Светлая память».

В пресс-службе Instagram сообщили, что блокировка страницы произошла в сентябре, отметив, что проблема была оперативно решена.

При этом мошенник рассказал, что другие аккаунты, которые попали к нему в руки, оперативно не восстанавливали. Он признался, что некоторые платно меморизируют профили с помощью фальшивых некрологов. По его словам, запрос обрабатывается в течение пары дней, а схема срабатывает в 98% случаев.

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