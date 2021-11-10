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В Крыму двое подростков, убивая котов, готовили вооруженное нападение на школу и колледж

, 15:11 Источник: Коммерсантъ

В Крыму двое подростков, убивая котов, готовили вооруженное нападение на школу и колледж
Фото: соцсети

В Керчи двух подростков отправили в колонию. По версии следствия, они оказались последователями «керченского стрелка» Владислава Рослякова и хотели взорвать школу и колледж, где проходили обучение.

К правоохранителям обратилась знакомая молодых людей, проживающая в другом регионе страны. Подростки похвастались ей в переписке тем, как собирали самодельные бомбы и тестировали их на домашних животных.

«По адресам проживания у задержанных изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ и схемы зданий, на которые они планировали совершить нападения», — сообщили в ФСБ.

Позже стало известно, что подростки публиковали в соцсетях фашистские символы и даже были администраторами «групп смерти», в которых ранее состоял Владислав Росляков, убивший осенью 2018 года 20 человек в Керченском политехническом колледже. По мнению следствия, молодые люди решили совершить нападение на школу №15 и Керченский морской технический колледж, в которых учились.

«Котов убивали. Одного подожгли растворителем, второго об стенку кинули, третьему по голове дали... Хотели школу взорвать», — рассказал один из них.

Суд признал двух крымских подростков виновными в подготовке терактов в Керчи и отправил одного из ребят на четыре года, другого - на семь лет.

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НХ

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