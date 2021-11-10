Нижегородский депутат Рустам Досаев принял участие в открытии креативного медиа-пространства «Завод Контента»

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10 ноября 2021, 15:12

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Рустам Досаев принял участие в открытии креативного медиа-пространства «Завод Контента», которое объединило известных и начинающих блогеров Нижнего Новгорода.

«Завод Контента» - это пространство, где будут собираться, общаться, делиться опытом нижегородские блогеры. Объединение позволит совместно снимать и продвигать разнообразный контент – от коротких видеороликов до фильмов. На сегодняшний день у всех членов «Завода Контента» в совокупности насчитывается уже порядка 17 млн. подписчиков, в том числе 2 млн. - из Нижегородской области.

На базе медиа-пространства будут функционировать сразу несколько зон, в том числе комнаты для видео-монтажа, стриминга, обучения, студия звукозаписи, open space и Тик-Ток комнаты с необычным интерьером. Для резидентов «Завода Контента» данные локации будут доступны бесплатно.

На сегодняшний день социальные сети являются самой популярной и динамично развивающейся площадкой для получения информации и обмена ею. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 23 сентября 2021 года, россияне узнают новости экономики и об общественно-политической жизни страны и своего региона из центрального телевидения (47%), социальных сетей и блогов в интернете (42%), разговоров с людьми (40%), новостных, аналитических и официальных сайтов в интернете (36%), а также из регионального и местного телевидения (31%).

«Считаю, что современная молодежь должна больше общаться вживую - это лучше, чем общение через гаджеты. Поэтому данная площадка, где ребята могут обмениваться опытом и развиваться, очень важна. Со своей стороны, готов помочь этому проекту в разборе юридических вопросов и содействовать в решении возможных проблем с арт-пространством. Мы должны слышать современную молодежь, откликаться на ее нужды и поддерживать перспективные начинания», - отметил депутат регионального парламента Рустам Досаев.

Справка:

Главными источниками новостей о событиях в нашей стране служат телевидение (42%, 11-19% среди молодежи), социальные сети и блоги в интернете (21%, 35-45% среди молодежи), новостные, аналитические и официальные сайты в интернете (20%), разговоры с людьми (5%) и мессенджеры (4%). Наиболее популярные в России социальные сети и мессенджеры: WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%). Источник – ВЦИОМ.

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