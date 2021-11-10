Южноуральцы стали обращаться к региональному омбудсмену с проблемами в сфере ЖКХ

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10 ноября 2021, 13:43 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

У жителей Челябинской области накопились претензии к управляющим компаниям.

Губернатор Алексей Текслер провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко. Одной из главных тем совещания стали проблемы, с которыми жители региона обращаются к омбудсмену.

По словам Юлии Сударенко, в целом количество обращений не увеличилось. В некоторых сферах их число даже снизилось. Несмотря на пандемию коронавируса, южноуральцы стали реже жаловаться на здравоохранение.

Однако граждане стали чаще обращаться к омбудсмену с проблемами в сфере услуг ЖКХ. В частности, аппарат уполномоченного получает жалобы на управляющие компании. Жители региона сообщают о недобросовестном исполнении обязательств по договору и проблемах, связанных с капремонтами. Юлия Сударенко прокомментировала, что такая тенденция отмечается не только на Южном Урале, но и по всей стране. В связи с этим, проблемы в сфере ЖКХ будут рассмотрены на координационном совете уполномоченных, который состоится в ближайшее время в Москве.

Выслушав Юлию Сударенко, губернатор Алексей Текслер отметил, что поручит минстрою разобраться в ситуациях, описанных в жалобах южноуральцев. Он подчеркнул, что к управляющим компаниям, которые не предоставляют качественные услуги, а просто зарабатывают деньги, нужно применять жесткие меры. «Как один из вариантов решения проблемы — это создание муниципальных управляющих структур (такая задача муниципалитетам поставлена) для того, чтобы подхватывать не только проблемные дома, но чтобы весь процесс был более управляемым, контролируемым, чтобы была ответственность», — добавил глава региона.

Кроме этого, в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы поддержки незащищенных категорий граждан.

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