Жительница Кубани поделилась, как заболела COVID-19 после вакцинации

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10 ноября 2021, 14:04

фото: pixabay.com

Жительница Кубани Анастасия Титова в конце июля сделала прививку против коронавирусной инфекции COVID-19.

И через несколько месяцев, менее, чем через полгода, в ноябре, заболела ковидом.

Анастасия заверила, что маску она носит. По мнению Титовой, она могла заразиться, когда ходила в магазин, или когда к ней приезжал в гости знакомый из Ставрополя.

По словам женщины, сначала в воскресенье у нее заболело ухо. Потом появился сильный насморк. Температура держалась 37,5 и нечастый кашель. Анастасия решила, что подхватила простуду. А во вторник, 9 ноября, вечером пришли результаты ПЦР-теста, которые подтвердили коронавирус. Как отметила Титова, судя по данным анализа, она очень сильно заразная — вирусная нагрузка 26,2.

Врач-консультант, специалист по организации здравоохранения Евгений Ковалев пояснил, что повторное заражение коронавирусом или заболевание после вакцинации случаются, и их больше и больше, особенно среди невакцинированных. Бывают случаи, когда люди переболевают и в третий раз.

"Очевидно, происходит дрейф антигена, изменение популяций вирусов, которые циркулируют в России. Одни штаммы сменяют другие. Вакцинация, по крайней мере, даст какую-то защиту или шанс переболеть легко", − заявил врач в беседе с Общественной службой новостей.

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