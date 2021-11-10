Инфекционист Горелов заявил о положительном эффекте от нерабочих дней в России

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10 ноября 2021, 13:36 Источник: РИА "Новости"

человек в маске, pixabay.com

Председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил в среду, 10 ноября, что введение нерабочих дней в стране дало положительный эффект в борьбе с COVID-19.

Александр Горелов заявил, что благодаря нерабочим дням в России цепочки заражений коронавирусом нового типа удалось разорвать.

Инфекционист уточнил, что в большинстве российских регионов темпы прироста новых случаев заболевания COVID-19 замедлились. Более того, многие крупные города и области РФ постепенно выходят на этап стабилизации ситуации.

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