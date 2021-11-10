Несколько десятков военнослужащих не смогли за взятки попасть на войну в Сирию

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10 ноября 2021, 12:59 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Более трех десятков солдат и офицеров в Сахалинской области были привлечены к уголовной ответственности. Они пытались за взятки попасть на войну в Сирию. Все деньги присвоил себе военный юрист, который ранее уже трижды был осужден за мошенничество.



Юрисконсульт Иван Жарков рассказывал военнослужащим, что у него есть знакомые в управлении кадров Восточного военного округа (ВВО), которые формируют команды для отправки в Сирию. Для рядовых и сержантов был установлен «тариф» в 20 тысяч рублей, для офицеров и прапорщиков — в 30–40 тысяч.



Военнослужащие были материально заинтересованы в отправке в командировки за взятки по той причине, что каждому побывавшему в Сирии присваивается статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами «ветеранских», дополнительным отпуском 15 суток и повышенным денежным довольствием. Но на войну никто из них так и не попал. Вместо этого, согласно приговору суда, им теперь предстоит выплатить штрафы военному следствию. Все взяткодатели был приговорены гарнизонными судами к штрафам в размере от 30 тыс. до 90 тыс. руб., которые должны быть перечислены на счет ВСУ СКР по ВВО, а кроме того, им надлежит покрыть из своего кармана судебные издержки.



Юрист получил полгода исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Но позже это наказание заменили ограничением по военной службе на полтора года с таким же десятипроцентным удержанием. За это время он не сможет получить очередное звание и вышестоящую должность.





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