Сколько стоит спасти «Академика Иоффе»

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10 ноября 2021, 12:42 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Коварный запад вновь провел против России запрещенный в классической геополитической борьбе удушающий прием. Взял и арестовал в качестве обеспечительной меры по иску другой стороны наше научное судно «Академик Иоффе». Стоит оно ныне на рейде в Дании с учеными и моряками и борту и сколько еще простоит лишь богу и министру науки Фалькову известно.

Беззащитный «Иоффе» коварные датчане арестовали аж 1 ноября, но в эфир информация попала только 4, в так сказать праздничный день народного единства кого-то с кем-то: «ты меня уважаешь?» (так его в народе окрестили).

Все эти несколько дней Миннауки занималось важнейшими вещами. А именно: делало многое, чтобы сор не вылез из-под ковра, в приказном порядке запретило ученым отвечать на сакральные вопросы: кто виноват и с кого спрашивать по понятиям? А главное - вырабатывало позицию, как сделать виноватым кого угодно, кроме себя? Но вырабатывало, вырабатывало, но так и не «вырабатывало». На 10 ноября кроме заявления, что «Минауки изучает вопрос», так ничего и не последовало.

«АН» неоднократно писали, что арест судна «Академик Иоффе» напрямую связан с незаконным с точки зрения международного права разрывом договора фрахта со стороны бывшего министра науки Котюкова и его зама Медведева. Нынешний министр Фальков знал об угрозе судебного ареста для «Йоффе», но ничего не предпринял.

Сейчас надо искать 19 миллионов долларов для обеспечения иска и вывода нашего судна из-под ареста. А вот найдет ли Силуанов смешные по госмеркам деньги?

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