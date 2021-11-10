В российских клиниках зафиксирована нехватка врачей-онкологов

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10 ноября 2021, 12:52 Источник: Коммерсантъ

фото: pixabay.com

В России не хватает врачей-онкологов, врачей занимающихся специальным лечением пациентов с раком.

Зафиксирован дефицит радиотерапевтов, химиотерапевтов, хирургов-онкологов и радиологов.

Российское общество клинической онкологии (RUSSCO) провело опрос среди своих представительств в 52 российских регионах об обеспеченности врачами-онкологами.

24% участников опроса считают, что в их регионе не хватает «от 51% до 100%» онкологов первичного звена. 28 % респондентов сообщили о нехватке в пределах «31–50%».

Еще 24% участника исследования заявили, что в их регионе не хватает «от 16% до 30%» онкологов.

Что касается других врачебных специальностей, 42% опрошенных заявили, что в их регионе не хватает радиотерапевтов, 40% указали на дефицит химиотерапевтов, по 34% — хирургов и радиологов.

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