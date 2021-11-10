Бочкарёв: Пересадка с «Электрозаводской» БКЛ на Арбатско-Покровскую линию метро готова почти на две трети

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10 ноября 2021, 12:06

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что готовность подземной пересадки с «Электрозаводской» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии составляет 61%.



«На станции «Электрозаводская» БКЛ метро продолжается строительство подземной пересадки на одноименную станцию Арбатско-Покровской ветки, на данный момент общая готовность пересадки оценивается в 61%», – отметил Андрей Бочкарёв.



По его словам, монолитные работы на объекте выполнены почти на 80%.



«Также более чем на 85% готова гидроизоляция, обратная засыпка выполнена на три четверти, а работы по проходке горным способом завершены почти наполовину», – добавил Андрей Бочкарёв.



Гендиректор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и подрядчик по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов подчеркнул, что проходка идет в условиях сложной гидрогеологии.



«Для снижения водопритока при строительстве применяется технология цементации грунта. При этом пересадка сооружается под действующим тоннелем Большого кольца и над действующим тоннелем Арбатско-Покровской линии без остановки движения поездов. Ведется круглосуточный мониторинг конструкций действующих и возводимых сооружений метрополитена», – уточнил Юрий Кравцов.



Станция БКЛ «Электрозаводская» входит в состав северо-восточного участка Большого кольца. Вместе со станциями «Авиамоторная» и «Лефортово» она временно действует в составе Некрасовской ветки метро. На базе «Электрозаводской» создается крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который помимо станций Большого кольца и Арбатско-Покровской линии, а также платформы Электрозаводская Московской железной дороги (в перспективе станет частью МЦД-3), включит в себя пешеходный мост, связывающий Семёновскую и Рубцовскую набережные. В настоящее время все три пролетных строения моста уже смонтированы.





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