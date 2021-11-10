В Белгороде запустили спецавтобусы для доставки в ковидную больницу пациентов с COVID-19

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10 ноября 2021, 12:18

Фото: Паблик "Белгород - это интересно", Вконтакте

В Белгороде запустили специальные автобусы для доставки в амбулаторный коронавирусный центр, открытый на базе поликлиники №6, пациентов с COVID-19. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в среду, что власти региона продолжают проводить мероприятия для снижения уровня заболеваемости.

Так пытаются "максимально разграничить потоки заболевших и здоровых жителей". Гладков рассказал, что автобусы с табличкой "Поликлиника №6" будут ходить по пяти маршрутам. После каждого рейса в автобусах будут проводить комплексную дезинфекцию. Проезд - бесплатно.

Глава Белгородской области призвал земляков пользоваться специальными автобусами при наличии симптомов коронавируса, чтобы не подвергать риску пассажиров обычного транспорта.

Тем, кому новые маршруты не подходят, губернатор предложил использовать личные машины или вызывать спецавтомобили. Гладков рассказал, что

"выделено 30 машин от поликлиники, и еще 24 выделяют органы соцзащиты для доставки людей старше 55 лет". Он уточнил, что вызвать спецтранспорт можно будет по назначению врача.

Новый амбулаторный ковид-центр в Белгороде принимает не только жителей города, но и Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского городских округов. На базе центра работают 36 выездных бригад для обслуживания пациентов на дому.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гладков Вячеслав (@gladkov1969)

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