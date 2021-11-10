Сергунина: Более 13 тыс московских предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 11:54

Фото: соцсети

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила, что более 13 тысяч столичных предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы в рамках совместной программы правительства Москвы и компании «Яндекс».



Совместная программа стартовала весной 2021 года и завершилась в конце октября. Благодаря проекту представители малого бизнеса могли размещать рекламу в сервисах IТ-гиганта за 10% от ее стоимости.



«Программа была принята как дополнительная мера поддержки на фоне пандемии. Всего субсидии по ней получили больше 13 тыс. московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники», - рассказала Наталья Сергунина.



Отмечается, что воспользоваться субсидией могли зарегистрированные в столице предприятия или индивидуальные предприниматели, имеющие офлайн-магазин или пункт самовывоза. По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, предприниматели прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению своего дела и в течение двух месяцев размещали рекламу со скидкой 90%. Он пояснил, что потенциальные клиенты, которые видели эту рекламу, совершили целевые действия около 3 млн раз.



Уточняется, что для получения субсидии предпринимателям нужно было подключить рекламную подписку, заполнить карточку компании с основной информацией о ней и загрузить фотографии. Так, на основе внесенных данных алгоритмы автоматически создавали объявления и настраивали показы.



Руководитель сервисов «Яндекса» для малого бизнеса Роман Чернин подчеркнул, что сегодня интернет является одним из ключевых каналов привлечения клиентов для любого предпринимателя.



«Партнерства позволяют нам предоставлять рабочие инструменты онлайн-продвижения максимально широкому кругу представителей малого бизнеса», - добавил он.



В пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития сообщили, что полный список действующих в Москве мер поддержки опубликован на специальном сайте для столичных предпринимателей cashback.moscow.business.





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