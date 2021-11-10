Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Марии Львовой-Беловой

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10 ноября 2021, 11:34

Мария Львова-Белова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Совет Федерации в среду досрочно прекратил полномочия сенатора от Пензенской области Марии Львовой-Беловой. Решение о прекращении полномочий Марии Львовой-Беловой было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко объявил, что в соответствии с действующим законодательством необходимо прекратить е полномочия Марии Львовой-Беловой как сенатора, - сообщает АГН "Москва".

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Марии Львовой-Беловой уполномоченным при главе государства по правам ребенка. 37-летняя Львова-Белова назначена детским омбудсменом на срок пять лет.

Мария Львова-Белова - уроженка Пензы. В 2002 году окончила училище культуры и искусств имени А. А. Архангельского по специальности "Дирижер эстрадного оркестра". Училась в Самарской государственной академии культуры и искусств (ныне Самарский государственный институт культуры).

Является выпускницей четвёртого потока в так называемой "школе губернаторов". Львова-Белова - основатель благотворительного проекта.

Политик - многодетная мама. С супругом священником Павлом Когельманом они растят девятерых детей - пятеро - кровных и четверых приемных. Еще 13 молодых людей живут на сопровождаемом проживании.

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