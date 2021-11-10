Учёные-вирусологи прокомментировали обнаружение в чёрном перце вещества, блокирующего COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 11:11

фото: pixabay.com

Учёные выяснили, что природные алкалоиды, такие как содержащийся в чёрном перце пиперин, блокируют способность коронавирусной инфекции COVID-19 заражать здоровые клетки.

Главный научный сотрудник Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) Ольга Остроумова рассказала, что пиперин содержится в чёрном перце, и он давно известен и используется в составе биоактивных добавок для разных медицинских целей.

По её словам, петербургские учёные в настоящее время занимаются изучением веществ, способных блокировать слияние липидных мембран клеток человека и коронавируса, и пиперин может стать основой для создания эффективных БАДов для профилактики и терапии COVID-19, - пишут "Ведомости".

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировали эту информацию.

Как отметил Альтштейн, задача учёных — "всегда делать попытки, искать новые подходы решению таких важных вопросов" и такие исследования "можно только приветствовать". Главное, чтобы исследование прошло проверку, прежде чем БАД предложат людям.

Алексей Аграновский также считает, что необходимо провести испытания и опубликовать результаты в рецензируемом журнале, - передает RT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости