Хуторской атлас мира на глобусе Волгоградской области

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10 ноября 2021, 11:25

Фото Федор Ермолов

Сколько открытий чудных готовит краеведам изучение мест, казалось бы, особо не примечательных. Вроде, почти забытый богом хутор, а покопаться основательно в истории, топонимии, воспоминаниях жителей – и открывается целая вселенная. Свой «Атлас мира одного хутора» составили волгоградские исследователи.

Волгоградская область пока очень мало представлена на платформе izi.TRAVEL, почти все маршруты касаются Волгограда и Камышина. Хотя это мощный туристический ресурс, платформа для так называемого «сторителлинга». Он позволяет создавать аудиогиды по достопримечательностям и музеям, доступные со смартфонов пользователей, и очень популярен у современной аудитории.

Региональная общественная организация «Общественный совет по культурному наследию» из Волгограда, по сути, стала первой, представившей сокровища волгоградской глубинки на этой площадке. Краеведы подробно рассказали о достопримечательностях хутора Мартыновский Новоаннинского района и не только о нём, но и об удивительных местах по дороге -- хуторах Березовском, Клейменовском и Вихляевском. Теперь от московской трассы на карте приложения появилась целая цепочка достопримечательностей, ведущая к Мартыновскому.

-- Мы провели культурное картирование хутора Мартыновский и его окрестностей, -- объяснил руководитель проекта Федор Ермолов. -- Очень важно понять, какие ресурсы, часто не очевидные, есть у территории, чем она богата, чем отличается от других. Во-первых, мы поставили себе задачу собрать местную топонимию: народные названия различных урочищ, мест и местечек в округе хутора. Это важная и стремительно ускользающая часть нематериального наследия, ведь каждый уголок здесь, каждая поляна и озерцо, испокон веков имели свои имена -- и старшие поколения их еще помнят, а молодежь, большей частью, уже нет. Среди выявленных нами названий встречаются и очень поэтичные, такие как «Митина поляна», «Ласточкино гнездо», «Чернолесье», «улица Стеклянная», так и комичные, например, «Бруцеллез», «Пердяевка». И за каждым этим названием стоит своя история. Мы так же собирали байки и воспоминания, связанные с этими местами -- грустные и веселые, всё, что трогает душу.

В архивах и библиотеках исследователи собрали документы по истории хутора, судьбам его уроженцев. Нашли сведения, куда дошли мартыновцы дорогами военной службы, где совершили подвиги и где сложили головы, если им не суждено было вернуться.

-- В книгах, публикуемых известным волгоградским исследователем истории казачества Виталием Гусевым, мы нашли анкеты отставных казаков тогда еще станицы Мартiновской за 1770 и 1776-1777 годы, дающие яркое представление о судьбах и специфике службы хуторян того времени, -- рассказали авторы проекта. -- Потомки некоторых упомянутых в этих списках казаков до сих пор живут в Мартыновском, а другие фамилии оставили свой след в названиях окрестных урочищ.

При составлении списков раскулаченных в 1930-е годы, найден очень важный документ -- страшные воспоминания Людмилы Долгачевой о жизни раскулаченных казаков Дурновской станицы в спецпоселени Божьюдор в Коми АССР. Это целая книга, она называется «Жизнь, распятая на кресте». Бесценным подарком стали воспоминания уроженки хутора Мартыновского Анны Климовны Егоровой, записанные ею в 1980-е годы, но восходящие к ее школьному сочинению 1934 года, для которого она опрашивала старожилов хутора, родившихся еще в середине XIX века.

-- Еще мы выявляли видовые точки в хуторе, его окрестностях и по дороге к нему с московской трассы, -- добавил Федор Ермолов. -- Всего отснято более 100 урочищ и видовых точек, с большинством из которых связаны те или иные истории. Попутно найден целый ряд интересных археологических объектов бронзового века, а так же целая сеть укрепительных сооружений времен ВОВ -- хотя бои до хутора, слава Богу, не дошли. Отдельной задачей было нанести на карту места, воспетые в прозе нашего замечательного земляка, писателя Бориса Екимова. Ведь благодаря ему этот край вошел в мировую культуру, и стоя на Вихляевской горке нельзя не вспомнить строки из «Мальчика на велосипеде».

На основе собранного материала создан сайт-путеводитель по хутору и его окрестностям martynovgorodok.ru и виртуальный тур на платформе izi.TRAVEL.

Авторы рассказали, что собрали значительно больше информации, чем рассчитывали, и чем можно вместить в одну выставку или аудиогид. Собранный материал послужит для новых проектов, которые планируется реализовать в этом удивительном месте. Например, на следующий год исследователи намерены заняться экологией территории -- рассказать о богатом местном растительном и животном мире, вспомнить забытые имена местных растений и то, какую роль они играли в жизни человека в разные времена, расчистить и облагородить несколько родников в окрестностях хутора. А когда позволит эпидемиологическая ситуация - продолжить проводить на этой территории культурные мероприятия.

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