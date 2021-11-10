Врачам удалось спасти ребенка, подавившегося семечкой

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10 ноября 2021, 10:49 Анастасия Иванова

Врачи Люберецкой больницы спасли четырехлетнюю девочку, подавившуюся семечкой. Мама привезла дочь в медучреждение. К тому моменту ребенок задыхался и начал синеть. Женщина объяснила, что зернышко попало в дыхательные пути девочки.



Маленькой девочке сделали разрез в гортани, обеспечив доступ кислорода. После этого ей провели анестезию и интубировали трахею для защиты дыхательных путей. Посторонний предмет успешно удалили. Ларингоспазм остановили с помощью лекарств.



Состояние ребенка стабилизировалось, она чувствует себя хорошо и находится под присмотром медиков.

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