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Врачам удалось спасти ребенка, подавившегося семечкой

, 10:49

Врачам удалось спасти ребенка, подавившегося семечкой

Врачи Люберецкой больницы спасли четырехлетнюю девочку, подавившуюся семечкой. Мама привезла дочь в медучреждение. К тому моменту ребенок задыхался и начал синеть. Женщина объяснила, что зернышко попало в дыхательные пути девочки.

Маленькой девочке сделали разрез в гортани, обеспечив доступ кислорода. После этого ей провели анестезию и интубировали трахею для защиты дыхательных путей. Посторонний предмет успешно удалили. Ларингоспазм остановили с помощью лекарств.

Состояние ребенка стабилизировалось, она чувствует себя хорошо и находится под присмотром медиков.

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