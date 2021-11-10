Клаус Шваб: Частная собственность скоро исчезнет, а вместо неё будет вводиться экономика пользования

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 10:33

Для меня история с ковидом закончилась. Потому что я себе сделал полную прививку ещё полгода назад. Для всего мира это кончится тогда, когда люди привьются, считает советско-американский биохимик, автор теории ДНК-генеалогии Анатолий Клёсов.



Основатель экономического форума в Давосе немецкий экономист Клаус Шваб в книге «Ковид-19. Великое обнуление» пишет, что пандемия COVID-19 – это не бедствие, а уникальная возможность сотворить дивный новый мир на обломках старого. Частная собственность скоро исчезнет, а вместо неё будет вводиться экономика пользования. Капитализм примет иную форму, и у нас появятся совершенно новые виды собственности помимо частной и государственной. И за всем этим будут стоять транснациональные корпорации.



Нам сейчас с Запада навязывают «зелёную экономику». Россия с её огромными лесами пожирает весь углекислый газ, который приходит из Европы, но это нам в зачёт не идёт. А за несколько дымящих заводов нам вменяют многомиллиардные штрафы. А тот же Шваб пишет, что лучший способ позаботиться об этой «зелёной экономике» – уменьшение поголовья населения. И пандемийный психоз этому вполне способствует. В прошлом году в России умерло на 300 тысяч человек больше, чем обычно. И не от ковида, а от болезней, спровоцированных этим психозом. Получается, наше правительство идёт на поводу у швабов, сокращая своё население, хотя его у нас и так мало.



Шваб пишет, что границы между государствами скоро исчезнут. Но он это предрёк границам бедных государств. Границы стран «золотого миллиарда» останутся в неприкосновенности. Американцам хорошо, у них всего две границы, да и то одну стеной огородили. «Неприкосновенность границ США – большое заблуждение. На самом деле сейчас закрыта граница как раз с севера, со стороны Канады. А на юге граница с Мексикой совершенно открыта. Оттуда идут сотни тысяч мигрантов. Границу открыл Байден, при Трампе она была на замке. При Байдене же и его сером кардинале Камале Харрис в ход запущен принцип catch and release. В переводе «поймать и отпустить», или «кошки-мышки». То есть нелегала надо поймать, чтоб не чувствовал себя безнаказанным. И тут же отпустить. На мексиканской стороне его отпустить нельзя, он же там ещё не нелегал, а просто мексиканец или другой мигрант. Так что и ловят, и отпускают на американской стороне границы. Идут не просто крепкие работоспособные парни и девушки. Они тащат с собой дряхлых старичков и старушек – потому что на них здесь будут ещё и выдавать пособие. Происходит что-то совершенно непостижимое. Перешедших через границу по ночам развозят по Америке на самолётах. Губернатор Флориды Рон Десантис недавно возмущался, что полуночным рейсом во Флориду доставили целую партию нелегалов, и один из них уже через пару дней успел убить отца четырёх детей. Сотни тысяч нелегалов, которых пустили в страну демократы, – это сотни тысяч потенциальных избирателей, которые за них проголосуют. А многие из них проголосуют сразу, потому что во многих штатах документы при голосовании уже не спрашивают. Считается, что спрашивать документы у человека – это унижение и дискриминация. Со стороны Канады границы США закрыты. Потому что оттуда если и придут люди, то те, кто никогда не проголосует за демократов. Там народ «старорежимный», они если и проголосуют, то за республиканцев. А это демократам совершенно ни к чему», - рассказывает учёный.



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