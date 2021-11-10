Владимир Колокольцев поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел

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10 ноября 2021, 10:37

Глава МВД В. Колокольцев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в среду, 10 ноября, поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Колокольцев назвал главным достоянием Министерства людей, "которые самоотверженно трудятся на вверенных участках. Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуются компетентность и ответственность. Абсолютное большинство сотрудников МВД России отвечают всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь".

"Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона", - заявил глава МВД России.

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