Владимир Колокольцев поздравил коллег и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в среду, 10 ноября, поздравил коллег и ветеранов с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Поздравляя коллег с профессиональным праздником, Колокольцев назвал главным достоянием Министерства людей, "которые самоотверженно трудятся на вверенных участках. Чтобы достичь поставленных целей, от каждого из вас требуются компетентность и ответственность. Абсолютное большинство сотрудников МВД России отвечают всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь".
"Своей честной и добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона", - заявил глава МВД России.
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