Артисту Камилю Ларину исполнилось 55 лет

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10 ноября 2021, 10:02 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российский актёр театра и кино, а также телеведущий Камиль Ларин. Ему исполняется 55 лет.

Камиль Шамильевич Ларин родился 10 ноября 1966 года в Волгограде. Он окончил Волгоградский энергетический техникум, а в 1993 году Камиль окончил актерский факультет ГИТИСа. Во время учебы он познакомился с Леонидом Барацем, Александром Демидовым и Ростиславом Хаитом. После чего образовался «Квартет И».

Актёр сыграл в таких фильмах, как: «Деньги», «День выборов», «Молодожёны» и «Обратная связь».

Ларин являлся телеведущим программы «Верю-не верю» на телеканале ТНТ.

Камиль был женат дважды. Первой его избранницей стала Галина Ларина. А в 2014 году он вступил во второй брак с сотрудницей компании «Боско» Екатериной Андреевой.

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