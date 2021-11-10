В Госдуме предложили проверить авторынок из-за навязывания допоборудования при продаже автомобилей

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10 ноября 2021, 09:49

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил проверить авторынок из-за навязывания дополнительного оборудования при продаже автомобилей. Парламентарий направил письмо в Минпромторг, ФАС и Роспотребнадзор.

Сухарев раскрыл, что депутаты Госдумы получают многочисленные обращения граждан, которые жалуются на принуждения у различных дилеров приобретать допоборудование и услуги при покупке автомашин.

Законодатель напомнил про Федеральный закон «О защите прав потребителей», которым запрещается обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров, а также предусмотрена недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя.

Сухарев попросил проверить обоснованность повышения цен на машины дилерами путём навязывания покупателям допоборудования и услуг при продаже автомобилей, в том числе российского авторынка, провести проверку на предмет наличия сговора среди организаций, осуществляющих продажу автомобилей, с целью влияния на уровень цен,- передает RT.

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