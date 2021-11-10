Врач Никишенков выразил мнение, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может продлиться до конца зимы

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10 ноября 2021, 08:35 Источник: ТАСС

тест на COVID-19, pixabay.com

Врач-терапевт, пульмонолог, который работает в "красной зоне", Алексей Никишенков выразил мнение, что подъем заболеваемости коронавирусом нового типа в России может продлиться до конца зимы.

Алексей Никишенков заявил, что пик заболеваемости к настоящему моменту не пройден, вследствие чего в ближайшее время в РФ будет наблюдаться рост количества случаев заражения. Врач напомнил, что в прошлом году подъем заболеваемости COVID-19 также приходился на зимний период.

Медик призвал россиян не ждать спада заболеваемости до конца зимы. Никишенков уточнил, что дать точный прогноз нельзя, однако текущая тенденция свидетельствует именно о таком развитии событий.

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