В 2022 году в Челябинской области будет 20 субсидированных авиамаршрутов

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10 ноября 2021, 08:23 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Их перечень утвердила Росавиация.

На начало следующего года 15 субсидированных авиамаршрутов будут выполняться из аэропорта Челябинск в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск. Еще 5 маршрутов свяжут Магнитогорск с Екатеринбургом, Казанью, Минеральными Водами, Новосибирском и Сочи.

Сообщается, что перелеты будут выполняться авиакомпаниями «Azimut», «Red Wings», «S7», «Nordwind Airlines» и «ЮВТ АЭРО».

Напомним, что на начало 2021 года для Челябинской области было утверждено 12 субсидированных авиамаршрутов, в течение года их количество увеличилось до 19. 15 из них выполняются из Челябинска в Астрахань, Волгоград, Геленджик, Казань, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Норильск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут, Ханты-Мансийск; остальные 4 — из Магнитогорска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Новосибирск и Сочи.

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