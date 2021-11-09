С 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации можно будет получить в МФЦ

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9 ноября 2021, 21:05 Источник: РИА Новости

Пандемия, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

С 16 ноября те, кто сделал прививку против COVID-19, переболел или имеет противопоказания к вакцинации, смогут получить бумажный сертификат в МФЦ. Об этом сообщил сегодня премьер Михаил Мишустин.

Глава правительства поручил Минцифры до конца недели решить все технические вопросы, чтобы избежать проблем с выдачей бумажных сертификатов о вакцинации.

"Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде. Для многих такой вариант удобнее", — сказал Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Премьер также утвердил постановление о порядке выдачи бумажных сертификатов. Обращаться за ними могут как те, кто прошел вакцинацию, так и те, кто имеет противопоказания или уже переболел COVID-19.

Услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не имеют возможности распечатать сертификат.

В России с 8 ноября начал действовать обновленный образец сертификата о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

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